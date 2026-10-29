Dal Ruggieri al TEDx: Benjamin Romeo torna nel suo ex Liceo per presentare l’evento sul “Fallimento”

Un ritorno alle origini per ispirare le nuove generazioni a non temere l’errore, ma a considerarlo un trampolino di lancio. Stamattina, Benjamin Romeo – venticinquenne marsalese, fondatore e presidente dell’associazione iVisionari, organizzatore del TEDx Marsala – ha varcato nuovamente la soglia del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”. Questa volta non da studente, ma da promotore di un evento culturale di stampo internazionale.

Nell’incontro con gli studenti, coadiuvato da due componenti dell’associazione, Romeo ha presentato in anteprima la seconda attesissima edizione del TEDx Marsala, che si terrà sabato 31 ottobre, sul palco del Teatro Comunale Eliodoro Sollima.

Il TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit statunitense nata nel 1984 con un obiettivo preciso: condividere “idee che meritano di essere diffuse” (Ideas worth spreading). Le sue conferenze annuali ospitano le menti più brillanti del pianeta impegnate in discorsi brevi e d’impatto (massimo 18 minuti).

La “x” di TEDx indica una variabile relativa ad uno specifico contesto: un evento organizzato in modo indipendente ed autonomo. Sotto una licenza ufficiale concessa dalla casa madre TED, team locali di volontari replicano il format nelle proprie città, creando spazi di riflessione e dibattito calati sulle esigenze del territorio.

Il tema di quest’anno: “Fallimenti, menti che osano”

Dopo il successo della prima edizione targata “La terra dei visionari”, il nuovo appuntamento del 31 ottobre mette al centro un tabù generazionale: il fallimento.

«La sfida è invertire il significato culturale che ha il fallimento, ribaltarne l’accezione negativa – spiega Benjamin Romeo – e riconoscere negli errori una tappa fondamentale di ogni percorso di crescita».

Sul palco del Teatro Sollima si alterneranno dieci speaker d’eccezione – tra cui psicologi, attivisti, imprenditori e creator – pronti a raccontare non solo il traguardo finale del successo, ma anche tutto ciò che resta fuori dall’inquadratura: i dubbi, le cadute e la forza di ripartire.

Per Benjamin Romeo, la tappa al “Ruggieri” ha un forte valore simbolico. Proprio tra i banchi di quel liceo sono nate le prime ambizioni di un giovane che, dopo esperienze formative all’estero tra gli Stati Uniti e la Spagna e la folgorazione nata partecipando a un TEDx a Berkeley, ha deciso di ritornare in Sicilia per investire sul proprio territorio.

Insieme a un team di circa quaranta giovani professionisti del territorio che compongono l’associazione iVisionari, Romeo incarna perfettamente lo spirito di chi “osa”. L’incontro con gli studenti del Ruggieri è stata l’occasione per dimostrare ai ragazzi che le grandi idee globali possono mettere radici profonde anche a Marsala.

L’appuntamento con il TEDx Marsala è fissato per sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 15.30, al teatro Sollima.