Nuovo Collegio dei Geometri di Trapani, Costa presidente

Nella mattinata di giovedì 29 ottobre, presso la sede del Collegio dei Geometri di Trapani, si

è ufficialmente insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale dei Geometri e Geometri Laureati,

che come previsto, spettano i compiti di istruzione, valutazione e decisione delle questioni

disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. I componenti del Consiglio sono stati nominati dal Presidente del Tribunale di Trapani, tra i soggetti indicati in un elenco proposto dal Collegio. Il suddetto Consiglio di Disciplina resterà in carica per lo stesso periodo del corrispettivo Consiglio del Collegio territoriale ed eserciterà le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio disciplinare, quindi fino a luglio 2030. Durante l’incontro, oltre alla sottoscrizione del Verbale di Insediamento del Consiglio Disciplinare,

si è provveduto alla nomina del Presidente Francesco Antonio Costa, della segretaria Filippa Lidia Nicolosi e dei consiglieri Antonino Rallo, Giuseppe Franconeri, Michele Roberto Barbera, Giuseppe Calavetta, Roberto Genovese.