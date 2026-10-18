Trapani, rinnovata la segreteria di Assostampa

Mariza D’Anna segretaria, Francesco Mezzapelle vice e Mario Torrente tesoriere. Sono i nuovi componenti della segreteria provinciale di Assostampa Trapani, eletti questa mattina per acclamazione dall’assemblea del sindacato unitario dei giornalisti trapanesi. I tre nuovi componenti succedono agli uscenti Vito Orlando (segretario) , Max Firreri (vicesegretario) e Mariza D’anna (tesoriere)

Oltre alla segreteria provinciale, sono stati eletti i tre delegati al congresso regionale dell’Associazione siciliana della Stampa che si terrà a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre: Vito Orlando per i professionisti, e Max Firreri e Simona Licata per i pubblicisti.