Marsala saluta Antonino Fortunato, oggi i funerali dell’uomo travolto dal tornado

Marsala si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonino Fortunato, morto il 16 ottobre a una settimana esatta dal violento tornado che ha colpito il territorio marsalese e petrosileno. I funerali saranno celebrati oggi, sabato 17 ottobre, alle 15.30 nella Chiesa Madre. Per la giornata delle esequie, la sindaca Andreana Patti ha proclamato il lutto cittadino. Fortunato, 70 anni, era rimasto gravemente ferito la mattina del 9 ottobre, mentre si trovava in auto con la moglie lungo la Statale 115, nel tratto interessato dal passaggio della tromba d’aria. La violenza del vortice aveva investito la vettura, scaraventandola sulla strada sottostante. La donna era rimasta ferita, mentre le condizioni del marito erano apparse subito particolarmente gravi. Dopo i primi soccorsi e il ricovero, l’uomo era stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Le conseguenze dei traumi riportati si sono però rivelate fatali.

Il cordoglio della città

La notizia della morte di Antonino Fortunato ha suscitato profondo dolore nella comunità marsalese, già duramente provata dai danni provocati dal tornado a case, attività commerciali, strutture e infrastrutture. La sindaca Andreana Patti ha espresso, a nome della città, la propria vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i familiari, con i quali ha mantenuto i contatti durante i giorni del ricovero. “Perché tutto si può aggiustare, ricostruire, ma la perdita della vita umana è una ferita che non si rimargina“, ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando come la morte di Fortunato restituisca la misura più dolorosa della tragedia che ha colpito Marsala. Anche il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Maniscalco, ha espresso le condoglianze alla famiglia a nome dell’intera assemblea civica. Il lutto cittadino accompagnerà la giornata dell’ultimo saluto a un uomo la cui morte ha segnato il bilancio umano del disastro del 9 ottobre, trasformando l’emergenza provocata dal maltempo in una tragedia che coinvolge l’intera comunità.