Tornado a Marsala, morto l’uomo travolto in auto, era ricoverato al Civico

Erano insieme, marito e moglie dentro la loro auto. Doveva essere una giornata normale, ma così non è stato. Le trombe marine sono arrivate a terra, causando danni ingenti come la distruzione della scuola “Alcide De Gasperi” e dell’Eco Centro di Petrosino, oltre che di diverse case private, vetture, mezzi e strutture di attività commerciali. Alcune auto che transitavano nella zona di Strasatti, lungo la strada che da Terranove conducono verso Mazara, sono state travolte e scaraventate verso terreni vicini, alcune si sono ribaltate. Ad avere la peggio un uomo che era a bordo del mezzo con la moglie. Lei è stata estratta ferita dall’abitacolo e piena di sangue. Tanta paura, shock e alcune ferite guaribili. Il marito è l’unico ferito che l’Asp di Trapani ha giudicato più grave, tanto che è stato tradotto al Civico di Palermo. Adesso la tragica notizia comunicata da fonti vicine alla famiglia: il signor Antonino Fortunato, di 70 anni, è deceduto.

Il tragico tornado adesso ha una vittima, ad una settimana esatta dal tragico evento metereologico. Attendiamo ulteriori aggiornamenti dalle Istituzioni.