Petrosino, avviso pubblico per gli eventi del Natale 2026-2027

Il Comune di Petrosino ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni, enti e organizzazioni culturali interessati a realizzare iniziative ed eventi in occasione delle festività natalizie 2026-2027. L’obiettivo è promuovere un programma di attività dedicato a bambini e famiglie, con spettacoli, animazione, laboratori, allestimenti a tema natalizio e momenti di intrattenimento e condivisione. Le iniziative dovranno svolgersi dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Le proposte saranno valutate privilegiando qualità, originalità e creatività. Le manifestazioni di interesse, corredate dal programma proposto, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 18 novembre 2026, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo.

L’avviso completo è consultabile all’albo pretorio del Comune: https://servizionline.comune.petrosino.tp.it/petrosino/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=26123 L’Amministrazione invita le associazioni e le realtà culturali del territorio a partecipare, contribuendo a rendere il Natale a Petrosino un momento di festa e coinvolgimento per tutta la comunità.