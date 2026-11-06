Sicurezza stradale a Petrosino, arrivano 300 mila euro dalla Regione

Duecentocinquanta mila euro per l’illuminazione e la messa in sicurezza della SS 115, altri 50 mila euro per rallentatori e manutenzione del litorale Biscione. Il Comune di Petrosino ha ottenuto dalla Regione Siciliana due finanziamenti per un totale di 300 mila euro destinati a interventi sulla sicurezza della viabilità comunale.

L’amministrazione Anastasi fa sapere che le risorse, previste dalla legge regionale n. 33 del 28 ottobre 2026 nell’ambito del Fondo per gli investimenti territoriali, sono state inserite nella variazione di bilancio grazie all’intervento dell’onorevole Stefano Pellegrino.

Nel dettaglio, 250 mila euro saranno destinati alla SS 115, nel tratto di competenza comunale compreso tra le progressive chilometriche 42+280 e 43+550, per lavori di manutenzione straordinaria e la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica. Un intervento atteso per migliorare la visibilità e ridurre i rischi in un tratto particolarmente trafficato, già teatro di gravi incidenti. Gli altri 50 mila euro saranno destinati al litorale Biscione, per la realizzazione di dossi rallentatori e interventi di manutenzione, con l’obiettivo di contrastare l’eccessiva velocità dei veicoli e rendere più sicura e fruibile l’area costiera, soprattutto durante la stagione estiva.

Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, dichiara: «È un risultato importante, soprattutto per la possibilità di intervenire sulla SS 115, in un tratto teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali. Migliorare l’illuminazione e la sicurezza di questa arteria è una necessità che non può più essere rinviata. Anche sul litorale Biscione daremo una risposta concreta al problema dell’eccessiva velocità, che mette a rischio residenti e villeggianti. Ringrazio l’onorevole Stefano Pellegrino per l’attenzione dimostrata verso Petrosino e per aver contribuito a rendere possibili questi finanziamenti».

L’Amministrazione comunale avvierà gli adempimenti necessari per l’ottenimento dei contributi e la successiva realizzazione delle opere, con l’obiettivo di accelerare quanto più possibile i tempi di attuazione.