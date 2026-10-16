Castelvetrano, arrestato per droga un uomo in flagranza di reato

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, durante i servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto tunisino del luogo sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista della pattuglia dell’Arma, si dava a precipitosa fuga a bordo di un monopattino elettrico per le vie del centro venendo bloccato dopo pochi metri.

A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 6 gr. di cocaina, 3 gr. di hashish e un bilancino di precisione oltre a 130 euro in contanti.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, il monopattino confiscato mentre l’uomo tratto in arresto in flagranza di reato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano nella frazione di Marinella di Selinunte e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.