Biagio Izzo torna a Marsala il 19 ottobre all’Impero

Lunedì 19 ottobre, il celebre attore napoletano Biagio Izzo salirà sul palco del Teatro Impero con l’esilarante spettacolo “Finché giudice non ci separi”. Scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, “Finché giudice non ci separi” analizza in chiave ironica, ma ricca di riflessioni, il tema della separazione coniugale, mettendo in luce le peripezie di un uomo alle prese con le difficoltà economiche e sentimentali del post-divorzio, supportato (e talvolta ostacolato) dai suoi stravaganti amici. Una macchina comica perfetta che esalta la straordinaria verve attoriale di Biagio Izzo. Il sipario del Teatro Impero si alzerà alle ore 21. L’appuntamento permetterà di recuperare la data originariamente prevista per marzo scorso, che era stata annullata a causa di un grave lutto che aveva colpito la compagnia teatrale. Tutti gli abbonati e tutti coloro che avevano comprato il singolo biglietto per la data di marzo – e che non avevano richiesto il rimborso – potranno usufruire dello stesso ticket. Ultimi biglietti in vendita presso la piattaforma liveticket. Per info: 388 566 2176.