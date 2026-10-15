Marsala, gli ultras Street Boys in aiuto delle famiglie colpite dal tornado

Pizze, tavola calda e acqua per chi ha subito danni. Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo ringrazia il gruppo: “Gesti concreti e di grande cuore“

Dalla passione per i colori della propria squadra alla solidarietà verso chi sta attraversando un momento difficile. Gli Street Boys Marsala, gruppo ultras del Marsala Calcio, si sono mobilitati in queste ore per aiutare le famiglie colpite dai danni provocati dal tornado che ha interessato il territorio tra Marsala e Petrosino. I ragazzi si stanno occupando della consegna di pizze, tavola calda e acqua alle persone che stanno affrontando le conseguenze dell’ondata di maltempo, offrendo un aiuto concreto in una fase segnata dai disagi e dalla necessità di ripartire. A esprimere apprezzamento per l’iniziativa è il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, che ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico al gruppo per l’impegno dimostrato.

“Questi sono gesti concreti e di grande cuore che vanno apprezzati profondamente”, sottolinea Di Girolamo, riconoscendo il valore di una mobilitazione nata per stare accanto a chi ha bisogno. Il consigliere di opposizione ha quindi rivolto un messaggio direttamente agli ultras: “Grazie ragazzi per quello che state facendo: avete dimostrato, ancora una volta, di essere un gruppo vero e sempre al fianco di chi ha bisogno”. Un’iniziativa che testimonia come, nei momenti di difficoltà, la solidarietà possa assumere forme semplici ma essenziali. Portare un pasto e dell’acqua a chi è stato colpito dal maltempo significa infatti contribuire, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, a sostenere le famiglie e a rafforzare il senso di comunità.