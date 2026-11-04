Petrosino dopo il tornado, sabato un incontro pubblico al Centro Polivalente

Comprendere quanto accaduto, approfondire i rischi legati agli eventi meteorologici estremi e riflettere su come una comunità possa affrontare le emergenze, tutelare il proprio territorio e prendersi cura delle persone. Sono questi gli obiettivi dell’incontro pubblico “Petrosino dopo il tornado – Eventi estremi, sicurezza e cura della comunità”, in programma sabato 7 novembre, alle 17, presso il Centro Polivalente.

L’iniziativa nasce dall’esperienza del violento tornado che lo scorso 9 ottobre ha colpito Petrosino, lasciando segni profondi sul territorio e nella vita della comunità. Un evento che ha riportato al centro dell’attenzione la vulnerabilità dei territori di fronte ai fenomeni meteorologici estremi e la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, della sicurezza e della gestione delle emergenze.

A guidare il confronto saranno Gianfranco Barraco, con un intervento dedicato alla prevenzione dei rischi e alla tutela del territorio, e Alessandra Buccoleri, che approfondirà il tema della psicologia dell’emergenza e del percorso dalla paura alla cura.

«Il tornado del 9 ottobre ci ha ricordato quanto possiamo essere vulnerabili di fronte alla forza della natura, ma anche quanto siano importanti la solidarietà, la preparazione e la capacità di fare comunità. Dopo l’emergenza, non dobbiamo limitarci a riparare i danni materiali. Dobbiamo imparare da quanto è accaduto, rafforzare la prevenzione e prenderci cura anche delle ferite meno visibili che questi eventi lasciano nelle persone. Ripartire significa costruire maggiore consapevolezza e sicurezza, senza lasciare indietro nessuno», dichiara il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi.

L’appuntamento intende essere un’occasione di dialogo e partecipazione, per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini e promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

Il Comune di Petrosino invita tutta la cittadinanza a partecipare.