Valderice, 100 mila euro per recuperare l’ex poliambulatorio di Bonagia

Centomila euro per riqualificare l’ex poliambulatorio di Bonagia e restituirlo alla comunità. Il Comune di Valderice ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Fondo per gli Investimenti Territoriali, destinando l’intera somma al recupero dell’immobile. Le nuove risorse si aggiungono ai 60 mila euro già previsti nel bilancio comunale per lo stesso intervento, portando a 160 mila euro la disponibilità complessiva. L’edificio, rimasto per lungo tempo in stato di abbandono e interessato anche da episodi di vandalismo, rappresenta una delle questioni aperte per il territorio.

Il recupero della struttura è una delle priorità dell’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha lavorato per individuare una soluzione concreta. Il progetto è stato definito attraverso un percorso di confronto con le associazioni di Bonagia e diversi cittadini. Nei mesi scorsi si sono svolti tavoli tecnici e sopralluoghi per valutare le possibili destinazioni d’uso dell’immobile una volta completati i lavori. L’obiettivo è creare uno spazio funzionale e utile alla comunità, capace di rispondere alle esigenze del territorio. Nel progetto di riqualificazione rientra anche la valorizzazione dell’ampio parcheggio adiacente, che potrà diventare un punto di riferimento per la viabilità e la sosta nella zona. Con il nuovo finanziamento, l’Amministrazione punta dunque a trasformare una struttura inutilizzata in una risorsa per Bonagia, attraverso un intervento che mette insieme risorse economiche, pianificazione e confronto con i cittadini.