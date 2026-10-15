A “Il Mare colore dei libri” Sichenze racconta l’Antica Traversata Sicula. VIDEO

A “Il Mare colore dei libri” di Marsala si è parlato anche di Natura e Paesaggio, quello siciliano, che attraversa spesso storia, archeologica, bellezze antiche e selvagge. E’ qui che prende via il percorso della Traversata Sicula che viene raccontata nel libro “Figli del caos” di Sergio Sichenze. Quattro mesi in viaggio e cinquemila chilometri, percorsi da Paceco a Scoglitti, per dare voce a settanta storie di affermazione sul territorio: attraverso un percorso, fisico ed emozionale, lungo la rotta dell’Antica Trasversale Sicula, l’autore pone l’accento sulle biografie marginali, capaci di illuminare la profondità degli strati sociali e culturali di coloro che abitano quei luoghi che rischiano di essere cancellati e sono invece custodi di memorie e identità. Ci si è immersi nelle terre, vaste e arcaiche, dell’asse mediano della Sicilia, ove la Trasversale ricuce i collegamenti che già in epoche protostoriche erano stati utilizzati per connettere le grandi città del passato, da Mozia a Camarina. Narrare la Sicilia dall’esterno, da straniero, vuol dire essere sequestrati dalla sua potenza composita e selvaggia, seguendo il sangue degli innocenti, i soprusi del latifondo, la servitù degli zolfatari, le lotte bracciantili dei Fasci Siciliani, le dolorose migrazioni. Il libro, composto dalle storie dei suoi testimoni e organizzato in due volumi, non vende la Sicilia all’incanto della globalizzazione del consumo e dei mercati, ma ne riscrive, piuttosto, le forzate cancellazioni.

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