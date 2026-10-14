Paolo Ruggieri: “ProgettiAmo Marsala resta in maggioranza. Presto per parlare di candidature”

Marsala tra ProgettiAmo Marsala e l’Mpa avviata una interlocuzione.

Nei giorni scorsi in tema di alleanze politiche in vista delle elezioni regionali siciliane e nazionali che si terranno nel 2027, a Marsala è stato introdotto un altro elemento di discussione politica. Diffusa una foto che ritraeva il leader di ProgettiAmo Marsala, l’avvocato Paolo Ruggieri e il suo collega Enzo Scontrino presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, politicamente responsabile dell’Mpa della provincia.

Subito dopo è intervenuto Raffaele Lombardo leader regionale del Movimento autonomista: “Ho ritrovato nell’impegno comune l’amico Paolo, figlio di Aldo Ruggieri, indimenticabile ex allievo salesiano che fu presidente della Provincia Regionale di Trapani”. Ha postato sui social l’ex Presidente della Regione Sicilia.

Naturalmente abbiamo sentito direttamente Paolo Ruggieri sul suo possibile momento di collaborazione politica con il gruppo dirigente provinciale dell’Mpa: “Sono state avviate delle interlocuzioni “esplorative” che riguardano la politica locale e regionale, pensando a possibili refluenze positive per il nostro territorio – ci ha detto l’ex vice sindaco di Marsala -. Si tratta di un percorso che ha la necessità di essere approfondito. Inizierò sentendo gli aderenti al nostro Movimento di ProgettiAmo Marsala ma credo che sarà utile ed opportuno anche andare”oltre”. Poi però le decisioni, come sempre, in ProgettiAmo Marsala le prendiamo dopo valutazioni attente e condivise. Nessuna fretta, nessun personalismo, nessuna necessità”.

Un primo argomento che si introduce nel dibattito è quello relativo alla collocazione nel panorama amministrativo locale di Paolo Ruggieri e i suoi. Occorre ricordare che il Movimento è rappresentato in Aula Consiliare ed è presente con l’assessore Flavio Coppola in giunta.

“ProgettiAmo è e rimane in maggioranza – afferma il legale marsalese – abbiamo convintamente sostenuto Andreana Patti e continueremo a sostenere la sindaca e il suo progetto”. Di fronte ad una decisione possibile, probabile o certa che sia, l’interlocuzione non può prescindere dalle imminenti scadenze elettorali, nazionali o regionali. Paolo Ruggieri come del resto accade da anni alla vigilia delle varie scadenze elettorali viene dato per possibile candidato vista anche la sua storia politica ed elettorale. “… di candidature è assai presto per parlarne”, conclude il leader di ProgettiAmo Marsala.