Regionali, l’MpA bissa nel trapanese con Scontrino e Ruggieri

Si consolida la presenza dell’MpA – Grande Sicilia nel territorio trapanese in vista delle elezioni regionali. Al centro dell’iniziativa c’è Paolo Ruggieri, avvocato civilista già vice presidente della Provincia di Trapani e fondatore del movimento ProgettiAmo Marsala, partito che oggi è presente in Consiglio comunale e nell’Amministrazione cittadina. Con lui anche Enzo Scontrino, avvocato tributarista e attuale presidente dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp), che insieme pare abbiano dato inizio al percorso di consolidamento dell’MpA di Raffaele Lombardo nel trapanese. L’ex Presidente della Regione afferma: “Ho ritrovato nell’impegno comune l’amico Paolo, figlio di Aldo Ruggieri, indimenticabile ex allievo salesiano che fu presidente della Provincia di Trapani”. Un riferimento che unisce la dimensione politica e amministrativa a quella personale, richiamando una storia di impegno pubblico legata al territorio trapanese. Il percorso dell’MpA – Grande Sicilia punta così a valorizzare esperienze e relazioni maturate negli anni, rafforzando la propria presenza nella realtà locale e il collegamento con il contesto provinciale.