La storia del primo brigante siciliano a “Il Mare colore dei libri” con Lo Scrudato. VIDEO

A “Il Mare colore dei libri”, Festival dell’Editoria di Marsala, il connubio tra letteratura e storia è stata una delle direttrici principali della manifestazione che si è svolta il 19 e 20 settembre 2026. Il prof. Vito Lo Scrudato ha seguito questa matrice, presentando il libro “Il primo brigante. Ascesa e declino di don Peppino il Lombardo” (Navarra). Angelo Pugliese, detto Don Peppino il Lombardo, fu il primo capobrigante che inaugurò la fase del banditismo postunitario in Sicilia. Grazie al taglio narrativo, Vito Lo Scrudato racconta al pubblico di tutte le età la storia del primo brigante che operò in Sicilia, ricostruita attraverso gli Atti ufficiali del processo del 1866 che lo vide accusato. Vito Lo Scrudato, già studioso e conoscitore del fenomeno del brigantaggio, approfondisce la prima fase del banditismo postunitario, nella peculiare modalità realizzatasi in Sicilia, e la figura storica del primo brigante siciliano: Angelo Pugliese, detto Don Peppino il Lombardo.

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