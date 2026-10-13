Marsala: incidente all’incrocio di via Mazzini, ferito il giovane a bordo della moto

A ridosso dell’incrocio tra la via Mazzini e via dello Sbarco, si è verificato intorno alle 17 un incidente tra una vettura e una moto. Ad avere la peggio il giovane a bordo del mezzo a due ruote che è stato subito soccorso sul posto dai passanti. Ignota ancora la dinamica specifica dello scontro su cui sta indagando la Polizia Municipale. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per le prime cure al giovane infortunato – che è vigile – che è stato messo in sicurezza per terra, nell’asfalto, da alcuni cittadini, in attesa dell’arrivo dei sanitari.