Virtus Trapani e Golfobasket Alcamo: un sorriso e una sconfitta

Due risultati diversi per le formazioni del territorio impegnate nei rispettivi campionati di basket. L’Automondo Virtus Trapani conquista la seconda vittoria consecutiva, superando lo Sport Club Gravina per 68-63 nella prima gara disputata al PalaCardella di Erice. Trasferta amara, invece, per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo, battuta a Umbertide per 47-37 nella seconda giornata del girone B del campionato femminile di Serie A2.

La Virtus Trapani soffre, reagisce e supera Gravina

Esordio casalingo vincente per l’Automondo Virtus Trapani, che al PalaCardella piega lo Sport Club Gravina al termine di una partita combattuta fino agli ultimi secondi. Un successo importante per la squadra di coach Napoli, capace di dare continuità alla vittoria ottenuta sul parquet della Cestistica Gioiese, nonostante una settimana particolarmente complessa. L’avvio premia gli ospiti, che si portano sul 9-3 dopo tre minuti grazie a Farruggio e Railans. Trapani reagisce con Genovese, Pace e Lazzari, trova il sorpasso sul 15-14 e dà vita a un primo quarto ricco di canestri e triple, chiuso sul 24-24. Nel secondo periodo i padroni di casa provano a prendere il largo. Le triple di Frisella e Genovese, insieme al canestro di Rizzo, valgono il 36-29 al 14’. Il time-out di coach Marchesano e il passaggio alla zona 3-2 consentono però a Gravina di rientrare parzialmente in partita, con le squadre che vanno all’intervallo sul 40-37.

Al rientro dagli spogliatoi, Pace e Lazzari guidano il nuovo allungo trapanese, che raggiunge il 48-37. La Virtus conserva il vantaggio e arriva fino al 55-42, ma nel finale del terzo quarto la difesa a zona degli ospiti torna a mettere in difficoltà l’attacco di casa. Gravina accorcia così sul 57-50. L’ultimo periodo è il più complicato per Trapani, che resta senza segnare per oltre cinque minuti e rischia di compromettere il risultato. Gli ospiti ne approfittano e arrivano fino al 57-56 a quattro minuti dalla sirena. A quel punto, le triple di Genovese e Svoboda restituiscono ossigeno ai padroni di casa, che si portano sul 63-56. Gravina non molla e, con Corselli e Barbera, resta in scia dopo il canestro pesante di Lazzari, arrivando sul 66-63 a un minuto dalla fine. È ancora Lazzari, dalla lunetta, a mettere al sicuro il risultato e a consegnare alla Virtus la vittoria per 68-63. La società ha ringraziato i tifosi presenti al PalaCardella per il sostegno, scusandosi con quanti non hanno potuto assistere alla gara a causa delle limitazioni imposte dalle norme di sicurezza e ordine pubblico.

Golfobasket Alcamo, rimonta incompleta a Umbertide

Sconfitta in trasferta per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo, che nella seconda giornata del girone B di Serie A2 femminile cede alla formazione umbra della PF Umbertide per 47-37. Le alcamesi non riescono così a ripetere il successo ottenuto all’esordio contro la Polisportiva A. Galli Basket, mentre le padrone di casa riscattano la sconfitta della prima giornata contro Napoli. La partita si mette subito in salita per la squadra di coach Vincenzo Ferrara. Umbertide parte con maggiore intensità e chiude il primo quarto avanti 22-9. Nel secondo periodo Alcamo prova a reagire, ma all’intervallo il divario rimane invariato sul 30-17. La Sicily by Car cambia passo nella terza frazione e riesce a ridurre lo svantaggio fino al 37-29. La rimonta prosegue nell’ultimo quarto, quando un parziale di 8-0 permette alle ospiti di riportarsi a soli quattro punti di distanza, sul 41-37, a sei minuti dalla conclusione. Le speranze di completare la rimonta vengono però spente da due triple delle padrone di casa, che allungano nuovamente e chiudono la gara sul 47-37. A pesare sono soprattutto le difficoltà offensive della formazione alcamese, che chiude con appena il 27% al tiro e un 2 su 18 dalla distanza, pari all’11%. Umbertide si ferma invece al 35% complessivo. Per Alcamo l’unica giocatrice in doppia cifra è Francesca Russo, autrice di 13 punti e migliore realizzatrice dell’incontro. Nel commento a fine gara, coach Ferrara ha evidenziato le difficoltà nell’approccio e nella continuità della squadra: «Purtroppo abbiamo avuto un approccio non ottimale alla partita. Anche come atteggiamento, intensità e presenza abbiamo fatto un passo indietro». L’allenatore ha sottolineato anche le basse percentuali offensive, pur riconoscendo la reazione che aveva riportato la squadra a quattro punti dalle avversarie, prima degli errori finali e delle due triple decisive di Umbertide. La Golfobasket Alcamo tornerà in campo domenica 18 ottobre, davanti al proprio pubblico, per affrontare la Salerno Basket ’92.