Marsala: respinto il ricorso del cantante De Martino, niente Impero

redazione

Marsala: respinto il ricorso del cantante De Martino, niente Impero

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lunedì 12 Ottobre 2026 - 13:03

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con sentenza pubblicata il 12/10/26 ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui il Comune di Marsala aveva revocato la concessione d’uso del Teatro Impero per lo spettacolo previsto il 24 ottobre 2026 con il cantante neomelodico Daniele De Martino. Il Comune nego’ il Teatro per le presunte uscite pubbliche del cantante vicini a soggetti di clan mafiosi.

La sentenza riconosce la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale, ritenendo adeguatamente istruito il procedimento e fondata la revoca su una nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Il TAR ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

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