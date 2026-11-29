Si è conclusa con il rinnovo degli organi direttivi l’assemblea dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, nel corso della quale ieri, al termine dei lavori assembleari e della relazione del presidente uscente Piero Culcasi, si sono svolte le votazioni a scrutinio segreto per l’elezione del nuovo presidente e dei componenti del Consiglio direttivo. Presente all’assemblea e alle operazioni di voto la delegata per la Sicilia Occidentale della LNI, Daniela Gemelli.

Dalle urne è risultato eletto presidente Gianvito Ciulla, che guiderà la Sezione per il prossimo mandato. Sono stati eletti consiglieri: Antonio Pellegrino, Antonino Sugamele, Giuseppe Cusumano, Franco Giovanni De Caro, Salvatore Remirens, Clara Bertini, Luigi Ciaravino, Mike Crapanzano. Eletti anche il Collegio dei probiviri e i Revisori dei Conti.

Nel corso dell’assemblea, il presidente uscente Piero Culcasi ha presentato la propria relazione, ripercorrendo il lavoro svolto dalla Sezione, le attività promosse nel corso del mandato e il percorso di crescita della LNI Trapani, con particolare riferimento all’impegno nella diffusione della cultura del mare, nella promozione della vela e degli sport nautici, nelle iniziative sociali, ambientali e formative e nel rafforzamento del rapporto con la città.

«Lascio la presidenza con la soddisfazione di aver contribuito, insieme ai soci, ai volontari e a quanti hanno collaborato con la nostra Sezione, a un percorso di crescita e di consolidamento della LNI Trapani. In questi anni abbiamo lavorato per rendere il Lazzaretto sempre più un luogo aperto alla città, alle scuole, ai giovani e a tutti coloro che riconoscono nel mare un patrimonio da conoscere, vivere e tutelare. Il bilancio di questo percorso è fatto soprattutto di partecipazione, iniziative e relazioni costruite con il territorio. Al nuovo presidente e al Consiglio direttivo rivolgo i miei migliori auguri, nella certezza che sapranno proseguire e sviluppare questo impegno», ha dichiarato Piero Culcasi.

Il neo presidente Gianvito Ciulla ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dai soci e sottolineato l’importanza del lavoro collettivo e della continuità associativa: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo. La Lega Navale è prima di tutto una comunità di persone che condividono la passione per il mare, i valori dello sport, la solidarietà e il rispetto dell’ambiente. Il mio impegno, insieme al nuovo Consiglio direttivo e a tutti i soci, sarà quello di rafforzare ulteriormente la Sezione, valorizzare le attività già avviate e promuovere nuove iniziative capaci di coinvolgere soprattutto i giovani, le famiglie e la città».