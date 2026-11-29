Non accennano a placarsi le tensioni nella sanità pubblica nella provincia di Trapani, da tempo alle prese con difficoltà gestionali (oltre che con delicate inchieste giudiziarie) che hanno avuto note ripercussioni anche sull’erogazione del servizio. L’ultima vicenda, in ordine cronologico, è legata alla nota sottoscritta da sei dirigenti ed ex primari, che hanno avviato una contestazione formale nei confronti di Giuseppe Parrino, responsabile del dipartimento emergenza-urgenza e supervisore della rete dei pronto soccorso territoriali. Parrino, figlio dell’ex ministra alcamese Vincenza Bono Parrino. Inserito tra gli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie siciliane, Giuseppe Parrino è finito al centro di pesanti rilievi circa le sue modalità di conduzione aziendale.

L’esposto indirizzato alle istituzioni sanitarie

La protesta è stata formalizzata tramite una nota congiunta trasmessa ai vertici della sanità regionale e locale: l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, la dirigente generale dell’assessorato Tatiana Agelao e la commissaria straordinaria dell’ASP di Trapani Sabrina Pulvirenti. Il documento porta la firma di sei direttori di unità operative complesse. Tra i sottoscrittori figurano cinque dirigenti dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani — Crispina Cernigliaro (Senologia), Simona Di Caro (Gastroenterologia), Paolo Formica (Chirurgia pediatrica), Giovanna Geraci (Cardiologia) e Antonella Valenti (Pneumologia) — unitamente a Michele Gabriele (Cardiologia), in servizio presso il nosocomio Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Criticità gestionali, clima interno ed esodo dei medici

Nel testo dell’esposto, i primari denunciano uno stile direzionale descritto come autoritario, arbitrario e del tutto privo di apertura al confronto istituzionale. Secondo i firmatari, l’operato del capo dipartimento avrebbe valicato le prerogative dei singoli dirigenti, provocando un’accentuata esasperazione del personale, sovrapposizioni di ruoli e un ambiente lavorativo definito “tossico”. Tra le conseguenze più gravi segnalate compaiono la progressiva fuga dei giovani specialisti dai reparti, la compromissione della serenità operativa e il potenziale decadimento della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

Richiesta di ispezione straordinaria e azzeramento degli incarichi

Per superare lo stato di crisi, i sei medici sollecitano un deciso intervento da parte degli organi di vigilanza. In particolare, viene formulata la richiesta di una verifica ispettiva straordinaria focalizzata sull’organizzazione dell’emergenza-urgenza e sulle responsabilità amministrative dell’ASP trapanese. Contestualmente, i firmatari richiedono un’immediata revisione degli incarichi di direzione nei dipartimenti di medicina ed emergenza-urgenza, ritenuta indispensabile per ripristinare il corretto funzionamento delle strutture