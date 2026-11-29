Anche il territorio trapanese rientra nella rimodulazione dei fondi europei destinati alla transizione energetica in Sicilia. La giunta regionale ha approvato lo spostamento di 67,3 milioni di euro nell’ambito del Programma Fesr 2021/2027, con l’obiettivo di finanziare progetti già ammessi ma rimasti in attesa di copertura economica. Tra gli interventi interessati figurano il potenziamento delle reti elettriche intelligenti a Pantelleria e il rafforzamento della direttrice Fulgatore-Partanna. La rimodulazione riguarda la Priorità 2, «Una Sicilia più verde», di competenza del Dipartimento regionale dell’Energia. Le risorse vengono recuperate dalle misure che presentano un fabbisogno inferiore rispetto alle previsioni iniziali e trasferite alle azioni per le quali le domande ammissibili superano la dotazione disponibile.

Pantelleria e Fulgatore-Partanna

La quota più consistente destinata agli interventi che interessano anche il Trapanese riguarda l’Azione 2.3.1, dedicata alle smart grids, ovvero le reti elettriche intelligenti. A questa misura saranno assegnati ulteriori 28,22 milioni di euro, portando la dotazione complessiva a 108,4 milioni. Tra i progetti ammessi e in attesa di finanziamento sono indicati gli interventi sulle reti elettriche delle isole di Pantelleria e Lampedusa e il potenziamento della direttrice Fulgatore-Partanna. Si tratta di opere inserite nel programma regionale per migliorare le infrastrutture energetiche e accompagnare il percorso di transizione verso sistemi più efficienti.

Come vengono distribuiti i 67,3 milioni

Complessivamente, la rimodulazione consente di recuperare 67,3 milioni di euro. Di questi, 47,5 milioni provengono dall’Azione 2.2.2 sulle Comunità energetiche rinnovabili, mentre altri 19,75 milioni arrivano dalla misura per gli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare i dissalatori e altre utenze regionali. Le ulteriori risorse saranno distribuite tra diverse misure: 23,06 milioni all’efficientamento energetico degli enti diversi dai Comuni, 5,46 milioni all’illuminazione pubblica e 10,56 milioni all’avviso «H2 Sicilia» per l’idrogeno, come prima copertura delle 12 richieste presentate. «Spostiamo le risorse dove ci sono progetti pronti a partire, dando risposte immediate ai territori», ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, sottolineando che la rimodulazione punta ad accelerare gli interventi in ambito sanitario, sociale, nelle isole minori e nel settore dell’idrogeno.