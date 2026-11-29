Con una motivazione lunga 45 pagine, la Corte di Appello di Palermo (Sezione controversie di lavoro), in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dal professore Vincenzo Laudicina, difeso dall’avvocato Vito Laudicina, e condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni allo stesso causati dalle condotte vessatorie e persecutorie subite dal docente all’interno dell’Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala.

“Una complessiva ed unitaria condotta intenzionalmente finalizzata a neutralizzare un soggetto evidentemente non gradito”.

In questi termini la Corte di Appello di Palermo sintetizza una lunghissima sequela di atti vessatori subiti dal docente all’interno dell’Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala.

Il professore Laudicina – ingegnere e docente di matematica– era stato da anni un punto di riferimento all’interno dell’istituto scolastico marsalese, ricoprendo la carica di collaboratore del dirigente, oltre agli ulteriori incarichi di rappresentante sindacale e responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A far data dal mese di settembre 2014, però, vale a dire nelle immediatezze dell’insediamento del nuovo dirigente scolastico Antonella Coppola, iniziava per il docente un calvario lavorativo scandito da mortificazione professionale, emarginazione, isolamento, minacce e financo trasferimenti illegittimi.

Tutte condotte che la Corte di Appello definiva come una “pratica ostile” sistematica e unitaria, prodotta attraverso una pluralità di episodi protrattesi per oltre tre anni e finalizzati tutti a svuotarne il ruolo, isolarlo dai colleghi e determinarne il definitivo allontanamento dalla scuola.

L’iter dei fatti ripercorso dalla Corte di Appello restituisce un quadro chiaro e sistematico della gravità delle condotte subite del lavoratore: la rimozione immediata ed ingiustificata da tutti gli incarichi precedentemente avuti; l’ostruzionismo nel corretto svolgimento dell’incarico di responsabile della sicurezza e le reiterate richieste di disposizioni di trasferimento sono tra gli episodi più gravi che riguardano lo svuotamento professionale del docente.

A questo, secondo i Giudici di Palermo, si aggiungevano le ulteriori condotte mobbizzanti finalizzate a colpirne la persona.

Durante le elezioni per il rinnovo delle RSU nel febbraio 2015, la dirigente scolastica chiese a un’altra docente di candidarsi nella stessa lista (CISL) in cui correva Laudicina; la collega confermò in tribunale di aver accettato pur non avendone intenzione, spiegando di non aver saputo dire di no “in quanto la richiesta proveniva dal mio capo“. Nonostante ciò, Laudicina venne eletto, ma la preside arrivò a dire a un altro neoeletto RSU che, se fosse rimasto amico di Laudicina, avrebbe rivisto la stima nei suoi confronti. A ciò si aggiunsero riunioni sindacali convocate proprio nei giorni in cui il docente era assente per assistere un familiare disabile e il diniego di assemblee.

L’apice della tensione si raggiunse il 30 maggio 2016 durante una riunione sindacale. Dopo un acceso confronto, fece irruzione nella stanza il marito della dirigente Coppola, il Gaspare Pumilia soggetto del tutto estraneo alla scuola, che si scagliò verbalmente contro il docente con espressioni gravemente minacciose (“Noi due dobbiamo parlare”, “Stia attento!”, “Io ti rompo il culo”), condotta per la quale l’uomo è stato poi condannato in sede penale dal Giudice di Pace di Marsala e confermata sia in Appello che in Cassazione. Di contro, la querela per presunte minacce sporta dalla dirigente contro il professore Laudicina si è conclusa con l’assoluzione piena del docente perché il fatto non sussiste.

A seguito di quell’episodio, Laudicina venne addirittura cacciato. Seguirono infatti una pluralità di trasferimenti presso altri istituti scolastici finalizzati al definitivo allontanamento forzato del docente.

Fatti questi ritenuti dalla Corte di Appello di Palermo a comprova del grave clima di disagio e di ostilità in cui il Laudicina si è trovato ad operare.

Secondo i Giudici, il mobbing ai danni del Laudicina si è concretizzato attraverso un ingiustificato atteggiamento di ostilità della dirigente Coppola connotato dal “chiaro tentativo di isolamento del Laudicina nei rapporti con i colleghi e nel complessivo contesto lavorativo” che comportavano nei confronti di quest’ultimo una condizione particolarmente stressogena e frustrante.

I risvolti penali paralleli e il clima attorno alla vicenda

Fuori dal perimetro della sentenza civile, l’intera vicenda ha lasciato dietro di sé anche una scia di procedimenti penali che restituiscono la misura delle tensioni maturate attorno al caso. La stessa dirigente scolastica Antonella Coppola — dopo l’assoluzione con formula piena del professore Laudicina dall’accusa di minacce — è stata coinvolta in un procedimento per calunnia, poi estintosi per intervenuta prescrizione anche a seguito di un ritardo di diversi mesi nella notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Legione dei Carabinieri di Marsala.

Sul fronte delle deposizioni rese nel corso degli accertamenti, inoltre, tre figure appartenenti al personale dell’istituto scolastico sono state denunciate per falsa testimonianza: si tratta di un’insegnante (A.V.), di una collaboratrice scolastica (D.G. R.) e di un assistente tecnico (Z. F.). Per questi ultimi due è già in corso il processo penale, con l’udienza di discussione fissata per il prossimo mese. Va tuttavia doverosamente precisato che, in uno Stato di diritto e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, per tutti i soggetti coinvolti vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il nodo del risarcimento.

Una vittoria importante sul piano dei diritti del lavoratore, che però apre immediatamente un secondo fronte, altrettanto rilevante per l’interesse pubblico: chi deve pagare davvero il conto di questa vicenda?

Nel processo del lavoro, per il principio di immedesimazione organica, a rispondere formalmente verso il dipendente è l’Amministrazione pubblica. Ciò significa che, nell’immediato, l’assegno del risarcimento e le spese legali escono dalle casse dello Stato, ovvero dalle tasche dei contribuenti.

Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa e contabile, la partita potrebbe non essersi chiusa nell’aula della Corte d’Appello. Quando una Pubblica Amministrazione viene condannata per mobbing, si configura infatti quello che i giudici definiscono “danno erariale indiretto”. L’Amministrazione è chiamata, se non disposto esplicitamente in sentenza, a trasmettere la sentenza di condanna alla Procura Regionale della Corte dei Conti, chiamata a verificare l’azione di rivalsa nei confronti di chi, rivestendo ruoli apicali e di direzione, ha materialmente posto in essere o tollerato i comportamenti illeciti.