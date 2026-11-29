Si è tenuto il 28 novembre, nella cornice del Cine Teatro Don Bosco, lo spettacolo finale del laboratorio di musical del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, che ha visto gli studenti confrontarsi con un grande classico del teatro musicale internazionale: Company, celebre opera con musiche e testi di Stephen Sondheim e libretto di George Furth.

A guidare i ragazzi in questo percorso formativo sono stati ancora una volta i performer e formatori Cristian Catto e Ivana Mannone, che hanno accompagnato gli allievi passo dopo passo nella preparazione di uno spettacolo complesso ed emozionante, capace di unire recitazione, canto e movimento scenico.

Portare in scena Company rappresenta una sfida artistica di alto livello, soprattutto in ambito scolastico, dove il palcoscenico è spazio di crescita, espressione e condivisione. La condivisione stavolta è stata trasversale alla comunità del Ruggieri, per una piccola simpatica partecipazione allo spettacolo anche di Flavia Figlioli, tutor del corso e professoressa di scienze motorie della scuola.



Considerato uno dei capolavori del musical moderno, lo spettacolo ruota attorno alla figura di Bobby, un single che, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, osserva le dinamiche, le fragilità e le contraddizioni dell’amore e della vita di coppia attraverso il confronto con i suoi amici sposati.

Con il supporto tecnico e artistico di Catto e Mannone, gli studenti del “Ruggieri” hanno saputo affrontare partiture vocali ricercate e scene corali intense, restituendo al pubblico del Cine Teatro Don Bosco una prova matura, coinvolgente e ricca di energia.

L’appuntamento del 28 novembre conferma la continuità e il successo dei laboratori di musical promossi dal Liceo Scientifico “P. Ruggieri” sotto la guida del duo Catto-Mannone, già protagonisti negli anni scorsi di produzioni molto apprezzate dalla comunità scolastica e cittadina.

Ancora una volta, l’esperienza laboratoriale si dimostra uno strumento educativo prezioso: attraverso il lavoro di squadra, la disciplina delle prove e l’emozione del debutto, i giovani studenti non solo avvicinano il linguaggio del musical d’autore, ma rafforzano autostima, ascolto reciproco e spirito di gruppo.