Una dimostrazione di forza, carattere e qualità cristallina. La Virtus Femminile Marsala travolge a domicilio l’Elefantino Calcio con un netto e inappellabile 0-7, conquistando tre punti pesantissimi nella quarta giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia e blindando la propria posizione nelle zone nobili della classifica. Una gara a senso unico, dominata dall’inizio alla fine senza lasciare alcuno spazio di replica alle padrone di casa etnee. Guidate con personalità da capitan Cristina Termine, le giovani atlete lilibetane hanno sciorinato un calcio brillante, concreto e di qualità sopraffina, imponendo fin dai primi minuti il proprio ritmo e la propria superiorità tecnica.

Questa travolgente vittoria porta con sé un forte carico emotivo e assume il sapore di una vera e propria dedica speciale. Sul rettangolo verde di Viagrande si è infatti vista tutta l’impronta tattica e caratteriale lasciata da Mister Andrea Romano, recentemente rientrato a casa per motivi personali. Il lavoro svolto sin dal primo giorno di preparazione atletica e nelle prime giornate di campionato ha continuato a dare i suoi frutti migliori, dimostrando quanto profondi siano gli insegnamenti trasmessi dall’ex tecnico a un gruppo giovane, affamato e straordinariamente coeso. Sotto la guida tecnica di Valeria Anteri, la Virtus Femminile Marsala conferma dunque la bontà del proprio progetto sportivo, giocare convincendo con una rosa giovanissima, capace di trasformare l’affetto per chi ha guidato il gruppo finora in pura energia agonistica. Il cammino in Eccellenza prosegue con entusiasmo rinnovato e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per continuare a sognare in grande.

Tabellino: Elefantino Calcio – Virtus Femminile Marsala 0-7

Reti: pt 8’ La Cascia, 17’ Giacalone, 23’ Termine (A), 27’ Giacalone, 45’ Termine; st 30’ La Cascia, 90’Bahloul.

Elefantino Calcio: Falchenko, Grasso, Di Chiara, Solano, Siracusano, Di Stefano, Farfaglia, Consoli, Bauso, Sapienza Vinciguerra. A disposizione: Giangreco, Damigella, Marino, Privitera, Polizzi, Rizzo. Allenatore: /

Virtus Femminile Marsala: Barbara (st 35’ Marino I.), Adragna (st 1’ Marino E.), Bahloul, Caporelli, Foderà, Giacalone (st 1’ Tumbarello), La Cascia, Pipitone (st 26’ Indelicato), Pisciotta, Sciacca, Termine (st 22’ Tardino). A disposizione: Adamo, Ballatore, D’Angelo (P). Allenatrice: Valeria Anteri.

Arbitro: Diego Antonio Veneziano sezione di Acireale

Note: /

Campo da gioco: “Antonello Raiti” di Piedimonte Etneo (CT).