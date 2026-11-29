Salvino Catania torna a camminare simbolicamente tra le strade della sua città. Si è svolta sabato mattina in via San Giuseppe la cerimonia di scopertura del monumento dedicato alla memoria dell’artista mazarese, scomparso nel dicembre del 2013.

Nato a Mazara nel 1945, Salvino Catania studiò a Palermo per poi frequentare l’Accademia delle Belle Arti a Firenze, dove entrò in contatto con diversi artisti del panorama nazionale, oltre che con il suo concittadino Pietro Consagra. Dopo aver insegnato per un periodo presso l’Istituto Regionale d’Arte di Mazara, decise di lasciare il mondo scolastico e di vivere con i proventi delle sue opere. Il 7 dicembre del 2013 fu ritrovato morto nella sua abitazione, probabilmente a causa di un incidente domestico.

Alla cerimonia, moderata dall’addetto stampa del Comune Ettore Bruno, hanno preso parte il sindaco Salvatore Quinci, l’assessore Gianfranco Casale, il presidente del Consiglio comunale Di Liberti, alcuni consiglieri comunali, il professore Giacomo Cuttone, Ilaria Giacalone in rappresentanza della famiglia Magro – Giannone che ha finanziato e donato l’opera alla città e l’autore dell’opera: Paolo Elimo Asaro.

La statua, realizzata in bronzo con la collaborazione della fonderia Vulcano, raffigura l’artista a grandezza naturale, nell’atto di camminare con una tela sotto il braccio.

La scelta di collocarla senza piedistallo, direttamente sul piano stradale, nei luoghi che Salvino era solito frequentare, restituisce alla comunità quella familiarità che ha caratterizzato per decenni il rapporto tra il pittore e la sua città.

“Oggi restituiamo alle strade di Mazara uno dei suoi artisti più eclettici e autentici – dichiara il sindaco Salvatore Quinci – difatti Salvino torna tra noi, ad altezza d’uomo, con quella tela sotto il braccio, proprio come eravamo abituati a incontrarlo ogni giorno. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Magro – Giannone per la loro sensibilità e per aver trasformato un legame di amicizia in un prezioso dono all’intera comunità mazarese».

A rappresentare la famiglia Magro – Giannone è stata la nipote Ilaria Giacalone. «I miei nonni – dice Giacalone – erano legati a Salvino da una profonda amicizia ed è per questo che hanno voluto rendergli omaggio e lasciare un segno che ne custodisse il ricordo nella memoria di chiunque attraverserà le strade del nostro centro storico».

A rendere ancora più suggestivo il momento, un singolare fuori programma. Proprio mentre il sindaco ricordava l’ironia, il carattere e il modo di fare irruento dell’artista, una folata di vento ha spazzato via il telo che avvolgeva la statua, anticipandone la scopertura e suscitando le emozioni dei presenti. Quasi un modo, del tutto in linea con la sua personalità, attraverso il quale Salvino ha voluto manifestare la propria presenza.

La cerimonia si è conclusa con un emozionante omaggio dell’attore Vito Ubaldini che ha letto una poesia dedicata a Salvino Catania