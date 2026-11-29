Una prestazione di carattere, intensità e grande concentrazione permette all’Autosicura Pallamano Marsala di conquistare due punti pesantissimi tra le mura amiche del PalaSanCarlo. Nella sesta giornata del campionato di Serie B maschile di pallamano, i lilibetani superano il Teamnetwork Albatro YoungGen con il netto punteggio di 35 a 25, firmando una vittoria convincente che consente una vera e propria boccata d’ossigeno in graduatoria.

Sostenuti da una cornice di pubblico calorosa e partecipata, i ragazzi guidati da coach Vito Di Giovanni hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, riuscendo ad arginare i giovani talenti classe 2010 e 2011 dell’Handball Academy di Siracusa. Gli aretusei si erano presentati a Marsala forti dell’etichetta di miglior attacco del torneo regionale nelle prime cinque giornate, ma si sono scontrati contro la determinazione e l’organizzazione dei padroni di casa, incapaci di contenere l’allungo lilibetano culminato in un divario finale di dieci reti.

Sugli scudi, sul piano realizzativo, una prestazione superlativa di Adam Merghali, miglior marcatore dell’incontro con ben 15 reti, ben supportato da Giovanni Mattarella autore di 7 reti. Grazie a questo successo, l’Autosicura Pallamano Marsala sale a quota 6 punti in classifica, agganciando proprio il Teamnetwork Albatro YoungGen e allontanandosi dalle zone calde della graduatoria con rinnovata fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.

Tabellino: AutosicuraPallamano Marsala – TeamNetwork Albatro YoungGen 35-25 (13-10)

Autosicura Pallamano Marsala: Miceli 2, Di Mauro 2, Culicchia F. (P), Nizza, Centonze, Esposito 2, Culicchia G., Laudicina 2, Tebbeb 2, Arini, Chiappara, Stabile 2, Merghali 15, Mattarella 7, Giacalone 1, Paxia (P). Coach: Vito Di Giovanni.

TeamNetwork Albatro YoungGen: Alfieri 4, Mancarella 5, Amore, Acierno, Bozzanca 1, Cinnirella 2, De Vita 2, Livoli, Arella 2, Coletta (P), Romano, Maccora 3, Minioto, Petrara 4. Coach: Vito Laudani.