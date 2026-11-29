Anche a Trapani arriva “Osservatorio Civico”, il nuovo servizio gratuito che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere più comprensibili ai cittadini le decisioni della Pubblica amministrazione. La piattaforma, attiva da oggi anche negli altri capoluoghi siciliani, consente di conoscere in maniera semplice e veloce gli atti adottati dal proprio Comune, dalle tasse ai rifiuti, passando per trasporti, servizi scolastici, ambiente, cultura e welfare. Il progetto è stato realizzato da Matchme Srl e Visionari Ets-Aps, organizzazione no profit che promuove la scienza e la tecnologia per il miglioramento della società. Attraverso l’IA, il sistema consulta quotidianamente delibere, determinazioni, incarichi e altri documenti pubblicati dalle amministrazioni comunali, selezionando quelli che hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini.

Gli utenti che si registrano gratuitamente sul sito osservatoriocivico.org ricevono una mail con una sintesi delle decisioni più rilevanti, tradotte dal linguaggio burocratico in informazioni chiare e accessibili. Ogni riepilogo è accompagnato dal collegamento diretto all’atto originale, così da consentire a chiunque di approfondire il contenuto del provvedimento. L’obiettivo è rendere più facile l’accesso alle informazioni pubbliche, superando le difficoltà legate alla complessità dei documenti amministrativi e alla scarsa consultazione dei siti istituzionali. Secondo i dati Istat citati dai promotori, infatti, soltanto il 28,1% degli italiani consulta i portali della Pubblica amministrazione per ottenere informazioni su leggi, servizi, benefici e diritti.

«Il nostro scopo è rendere più semplice per il cittadino informarsi sulle scelte, le decisioni e le azioni del proprio Comune», spiega Andrea Mazziotti, presidente di Visionari Ets-Aps. Il servizio, precisa, non esprime giudizi sulle decisioni politiche delle amministrazioni, ma si limita a organizzare e sintetizzare informazioni già pubbliche, favorendo una partecipazione civica più consapevole. Oltre a Trapani, il progetto coinvolge anche Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per i cittadini trapanesi si apre così un nuovo canale per seguire più da vicino l’attività amministrativa e conoscere le decisioni comunali che incidono sulla vita quotidiana.