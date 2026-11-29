Nuovo guasto idrico a Marsala, con probabili disservizi per i cittadini. Il Comune fa sapere che a seguito di un corto circuito alla cabina elettrica a servizio dei pozzi di Sinubio – ripristinata nella serata di ieri – si è verificata un’ulteriore avaria agli impianti elettrici che alimentano le pompe di due pozzi. Le riparazioni sono in corso e proseguiranno nella giornata odierna, durante la quale non è garantita la regolare erogazione idrica nel centro urbano di Marsala. Al ripristino delle condizioni tecniche necessarie, sarà valutata la possibilità di riprendere l’erogazione già nella serata. In caso contrario, il servizio riprenderà domattina secondo la consueta turnazione.

Due settimane fa, erano stati i lavori di scavo della ditta E-distribuzione a determinare un danno alla condotta, poi riparata.

Come in precedenza, permane operativo il servizio sostitutivo autobotti, da richiedere secondo le modalità già indicate dall’amministrazione comunale:

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