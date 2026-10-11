Sturiano: “L’area Sgambamento cani di Marsala è incontrollata”. VIDEO

Enzo Sturiano, consigliere comunale marsalese di Forza Italia e più volte presidente del Consiglio comunale di Marsala fino alla scorsa stagione amministrativa, in questi giorni – complice anche una serie di malcontenti che sono giunti alla nostra redazione – lo abbiamo incontrato per chiedergli notizie circa una sua iniziativa nell’area di Sgambamento cani che è stata da poco inaugurata nella villa di Piazza Marconi (Porticella) e dalla quale giungono posizioni contrastanti. “L’iniziativa che sto per prendere è in continuità con quanto realizzato fino ad ora – ci dice Sturiano -. L’area di Sgambamento si è realizzata grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione su proposta del deputato Stefano Pellegrino. L’importo era di circa 90mila euro. Quando è arrivato il finanziamento, io stesso pensavo, assieme ad altri consiglieri comunali, che la realizzazione della struttura fosse stata diversa e invece si registrano parecchie criticità che mi sono state segnalate dai marsalesi”.

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Sturiano aggiunge: “C’è un regolamento, ma non è ammissibile che l’area Sgambamento cani non abbia una gestione e che tutto sia affidato ai cittadini che si recano sul posto con i loro amici a 4 zampe, e alla loro buona volontà”. Sturiano ci dice ancora che la sua proposta comprenderà nello specifico la gestione della struttura “… perchè non è comprensibile che c’è gente che utilizza l’area per diverse ore mentre alcuni animali hanno difficoltà caratteriali ad avere rapporti con altri cani. Occorre regolamentare e controllare che vi siano delle permanenze in termini di tempo che vengono assegnati ai proprietari dei cani che si recano sul posto, anche perchè non tutti gli animali hanno rapporti sociali pacifici”.