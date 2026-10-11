A “Il mare colore dei libri” il ruolo delle donne e la cultura del rispetto. VIDEO

Il Festival “Il mare colore dei libri” che si è svolto al Parco archeologico di Marsala, non ha ospitato solo incontri editoriali. Ma è stato spazio anche per una vera e propria agorà delle associazioni, circa 20. Tra queste anche lo stand del Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” che sensibilizza sui temi della violenza sulle donne. L’avvocata Roberta Anselmi ci spiega l’importanza di diffondere una cultura del rispetto per tutti/e. “La violenza sulle donne è un problema culturale che deve essere affrontando cercando di superare stereotipi e pregiudizi di genere fortemente sedimentati nel nostro tessuto sociale” afferma la legale che ribadisce quanto sia importante fare formazione all’interno delle scuole del territorio.

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