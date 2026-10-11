Al Cinema Golden di Marsala “Digger”, “Verity” e i Queen

Al Cinema Golden di Marsala una triplice programmazione. Il film di Inarritu con un inedito Tom Cruise, “Digger”, continua alle ore 17.15. Il film “Verity” arriva in Sala alle 19.30. Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice di talento ma in difficoltà, riceve un’inaspettata proposta di lavoro da Jeremy Crawford (Josh Hartnett). Deve completare, come ghostwriter, la celebre serie di romanzi della moglie Verity (Anne Hathaway), autrice di bestseller rimasta gravemente debilitata dopo un misterioso incidente. Il documentario del tour dei Queen a Budapest verrà invece trasmesso alle ore 21.30.
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