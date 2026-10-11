Al Cine Don Bosco di Marsala “Palestina 36” e “Grand Ciel”

Al Cine Don Bosco di Marsala doppia programmazione. Alle ore 18.30 prevista la proiezione del film “Palestina 36” diretto da Annemarie Jacir, un racconto storico ambientato negli anni della rivolta araba in Palestina, in un tempo segnato da conflitti, resistenza e destini che si intrecciano. Tra vicende personali e grandi eventi storici, il film accompagna lo spettatore dentro una storia fatta di identità, coraggio e lotta per la dignità. Alle ore 21 invece, verrà proiettato il film “Grand Ciel”. Vincent lavora nel cantiere del Grand Ciel, un gigantesco quartiere futuristico in costruzione. È un lavoro duro, ma per lui rappresenta una possibilità concreta di costruire un futuro migliore. Poi, improvvisamente, un operaio scompare.