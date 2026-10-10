Marsala perde due storiche rassegne teatrali, Sipario: “Costretti a fermarci”

Dopo 24 anni di attività, la Compagnia teatrale Sipario, diretta da Vito Scarpitta, annuncia la chiusura delle rassegne “Città di Marsala – Lo Stagnone, scene di uno spettacolo” e “Teatro in musical – La scuola a teatro”, denunciando la mancanza di sostegno economico da parte della nuova Amministrazione comunale:

La Compagnia Teatrale “ Sipario”, dopo ventiquattro anni di attività e di presenza continuativa nella vita artistica e culturale della città di Marsala, si trova costretta a dare l’annuncio della chiusura delle Rassegne «Città di Marsala..Lo Stagnone scene di uno spettacolo» e «Teatro in musical..la scuola a teatro». In questi anni la Compagnia ha costruito e consolidato un rapporto con il pubblico marsalese, proponendo non soltanto spettacoli e occasioni di intrattenimento culturale, ma anche iniziative caratterizzate da un significativo rilievo sociale ed educativo, rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola. L’ obiettivo della Sipario è stato sempre quello di permettere a tutti, non solo a quelli di classe medio/alta, di usufruire di eventi nazionali con dei ticket di ingresso molto economici, perchè il teatro (cibo per la mente), lo svago, il divertimento,la cultura è per tutti.

Altro importante obiettivo è stato sempre quello di tenere un lumicino acceso nell’ex sedime del 35° Gr.R.A.M. di stagnone, una volta ettari di paradiso terrestre che si affacciava sulle isole, con impianti e strutture bellissime e con 2 Hangar Nervi di importanza storica mondiale e, ora invece,in uno stato di degrado totale. Nasce così , «Città di Marsala – Lo stagnone scene di uno spettacolo» dove nei cartelloni spiccano nomi nazionali e internazionali, da Ornella Muti, Leo Gullotta, Marisa Laurito, Barbara Bouchet, Gianfranco D’Angelo,Debora Caprioglio, Sergio Assisi, Emanuela Aureli, Simone Cristicchi, Pino Quartullo, Corinne Clèry, Corrado Tedeschi, Paolo Conticini, Maurizio Casagrande, Francesco Baccini, Patty Pravo, P.F.M….potremmo continuare all’infinito. Uno spettacolo con questi nomi sarebbe costato al pubblico dai 30 ai 55 € , noi riuscivano con l’impiego delle nostre risorse e con l’aiuto delle amministrazioni precedenti, a regalare questi momenti con ingressi dai 10 ai 15€.

Oggi purtroppo le esose spese delle varie autorizzazioni, la lungaggine burocratica e, sopratutto il mancato sostegno della nuova amministrazione, ci costringono a fermare la rassegna. Per la XIV Rassegna Teatro in Musical “Teatro Scuola”, che attraverso le matinée consente anche ai più piccoli di avvicinarsi al teatro e di vivere un’esperienza culturale, educativa e di socializzazione, eravamo fiduciosi tanto quanto quella serale. In decenni di teatro ci siamo accorti che sempre meno giovani partecipavano alle attività culturali/ teatrali, quindi ci siamo detti di intraprendere un percorso educativo/sociale partendo dall’infanzia fino alle secondarie di 2° grado con allestimento di spettacoli mirati ad ogni ordine e grado. Il nostro era ed è un biglietto simbolico che va da 3 a 5 € omaggiando gli ingressi ai DIVERSAMENTE ABILI, MENO ABBIENTI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO, DOCENTI, ACCOMPAGNATORI IN GENERE, non si riusciva a contenere le spese senza nessun tipo di patrocinio. Per la realizzazione della Rassegna, la Compagnia aveva avanzato all’Amministrazione comunale una richiesta articolata, chiedendo, proprio in considerazione della particolare valenza culturale, educativa e sociale dell’iniziativa, una compartecipazione economica e, contestualmente, il patrocinio con la concessione gratuita del Teatro Impero. Con rammarico abbiamo invece appreso che non è stata accordata alcuna compartecipazione economica e che, non è stata riconosciuta neppure la gratuità del Teatro richiesta nell’ambito del patrocinio, ma nemmeno un patrocinio al 50%. Per le giornate del 14 (montaggio), 15 e 16 ottobre è stato infatti richiesto alla Compagnia il pagamento di € 600,00 oltre IVA per ciascuna giornata, pari complessivamente a € 2.196,00. Tra le giornate poste a pagamento è compresa anche quella precedente agli spettacoli, necessaria per il montaggio delle scenografie e la preparazione tecnica delle rappresentazioni delle matinée.

Non ricordiamo a memoria in questi decenni, che sia stato mai pagato da una associazione locale il teatro per intero e il giorno prima (obbligato per il montaggio visto che si tratta di una matinèe ). Parallelamente a questi impegni economici, infatti, per quanto riguarda il 2027, alla Compagnia è stato comunicato che, allo stato attuale, non è possibile confermare la prenotazione né procedere alla concessione formale del Teatro Impero, essendo l’immobile concesso in comodato d’uso fino al 31 dicembre 2026. Si era determinata così una situazione particolarmente difficile: da una parte la necessità di sostenere nell’immediato costi significativi per garantire gli appuntamenti già programmati nel 2026; dall’altra, l’assenza delle certezze indispensabili per costruire il cartellone 2027, assumere per tempo impegni con artisti e compagnie e, soprattutto, avviare con la necessaria affidabilità la campagna abbonamenti. Eppure avevamo colto disponibilità da parte della sindaca, sia nell’incontro avvenuto per la presentazione delle rassegne, sia in risposta alla nostra lettera di compiacimenti e l’augurio alla guida della città. (alleghiamo un piccolo stralcio i quest’ultima;

Per correttezza e per impegni presi con le scuole per il mese di ottobre abbiamo mantenuto una sola data che ci costerà solo di teatro 1.464€ . Vi informiamo che abbiamo già mandato pec con disdetta di tutte le date delle due rassegne e che, la Compagnia Sipario si augura di trovare una soluzione anche in altre location, per continuare la propria attività iniziata 40 anni fà, con esattezza, Giugno del 1986. Comunichiamo ai nostri abbonati e a chi avesse già acquistato dei ticket, che saranno interamente rimborsati anche del diritto di prevendita di Liveticketc, del quale se ne farà carico la Sipario.

Ci rimane un dubbio nel criterio di scelta del patrocinio e della compartecipazione onerosa e, a tal proposito ci siamo chiesti: Avviene per anzianità? 40 anni di attività di cui 24 di Sipario, evidentemente non bastano, Avviene per lustro dato alla Città? Gli innumerevoli nomi nazionali e internazionali portati a Marsala dovrebbero darci qualche chanche; Avviene per qualità di eventi? Beh, come sopra; Avviene per appartenenza ? Beh, Rassegna Città di Marsala..Lo Stagnone scene di uno spettacolo Avviene per non lucro? La nostra è una associazione senza scopo di lucro e, poi basta fare due conti fra gli ingressi documentati e le innumerevoli spese. In mente al momento non ci vengono altre cose o preferiamo non pensare ad altre cose, tirate voi le somme. Noi siamo terribilmente dispiaciuti e ci auguriamo che, dopo questa inaspettata tempesta che ci ha investiti, possa tornare il sereno“.