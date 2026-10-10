Maltempo Marsala e Petrosino, “nessuna raccolta fondi autorizzata, diffidate”

Il Comune di Marsala informa la cittadinanza che non ha attivato né autorizzato alcuna raccolta fondi in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio con la tromba d’aria che si è abbattuta a Marsala e Petrosino. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione a eventuali richieste di denaro diffuse attraverso social network, messaggistica o altri canali.Eventuali iniziative ufficiali saranno comunicate esclusivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Marsala. Intanto sulla piattaforma GoFundMe, una delle più attendibili, addirittura ci sono due raccolte fondi, di cui una di – pare – un docente della scuola “Alcide De Gasperi”, Enrico Figlioli, raccolta fondi che però sembra non trovarsi più online. Poi ce n’è un’altra attivata da Alessio Bottiglia (QUI) e un’altra ancora di Dennis Grignani firma “STREET BOYS FDM – FIGLI DI MARSALA”. Vere o presunte, se il Comune di Marsala dice di non aver autorizzato raccolte fondi o di riceverne, sarà pur vero.