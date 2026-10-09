Tromba d’aria a Marsala e Petrosino, politica e istituzioni chiedono aiuti e piano sicurezza

La devastazione lasciata dalle trombe marine che nella mattinata di oggi, 9 ottobre, hanno colpito Marsala e Petrosino mobilita politica, istituzioni e sindacati. Tra la solidarietà alle persone ferite, alle famiglie e alle comunità scolastiche coinvolte, si moltiplicano le richieste di interventi urgenti, risorse per riparare i danni e nuove strategie di prevenzione. Al centro degli appelli anche la necessità di rafforzare la Protezione civile e preparare i territori a fenomeni meteorologici sempre più violenti.

Schifani: “Interventi immediati”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto, annunciando di essere in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Al dirigente ha dato mandato di attivarsi immediatamente, in coordinamento con le amministrazioni locali, per predisporre tutti gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha sottolineato la necessità di sostenere i Comuni colpiti e potenziare i sistemi di difesa e sicurezza. Per Quinci, occorrono risorse immediate e un aggiornamento delle strategie di Protezione civile, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie. Ha inoltre richiamato le criticità legate all’esposizione costiera, al dissesto idrogeologico e a una pianificazione urbanistica non sempre adeguata. Da qui l’appello alla Regione e al Governo nazionale affinché intervengano con fondi e misure concrete, anche attraverso le prossime variazioni di bilancio e le leggi finanziarie.

Sindacati: sicurezza di scuole, lavoratori e territorio

Il segretario generale della Uil Trapani, Tommaso Macaddino, ha espresso solidarietà ai feriti, alle loro famiglie, ai lavoratori e alla comunità cittadina. L’evento, verificatosi nonostante un’allerta meteo di livello giallo, secondo il sindacalista evidenzia i limiti degli attuali sistemi di prevenzione di fronte a fenomeni improvvisi e particolarmente intensi. La Uil chiede una revisione complessiva dei piani di sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli edifici civili, puntando su prevenzione attiva e maggiore consapevolezza dei rischi. Anche la Cisl Palermo Trapani, attraverso la segretaria generale Federica Badami e il segretario generale della Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata, ha manifestato vicinanza alle comunità scolastiche della scuola Alcide De Gasperi di Strasatti e del plesso di Terrenove, gravemente colpite dalla tromba d’aria. Secondo Badami, è stata sfiorata la tragedia e non è possibile farsi trovare impreparati all’arrivo dell’inverno. Il sindacato sollecita un piano straordinario per mettere in sicurezza territori, scuole, viabilità e patrimonio verde, oltre a sostegni economici per le famiglie e le attività danneggiate.

Sinistra Italiana: “La crisi climatica è già qui”

Sinistra Italiana, con la rappresentante trapanese Antonella Parisi e il segretario regionale Pierpaolo Montalto, richiama l’attenzione sulla necessità di non considerare episodi di questa portata come semplici emergenze meteorologiche. Parisi chiede prevenzione, manutenzione, sistemi di allerta efficienti e piani di adattamento climatico. Montalto sottolinea invece che la Sicilia è già esposta a siccità, ondate di calore, precipitazioni estreme e fenomeni atmosferici violenti. Per il segretario regionale, la politica deve smettere di rincorrere le emergenze e investire nella tutela del suolo, nella messa in sicurezza delle infrastrutture, nel rafforzamento della Protezione civile e nella riduzione delle emissioni.

M5S: “Subito lo stato di emergenza”

I parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle chiedono una risposta immediata da parte delle istituzioni e la dichiarazione dello stato di emergenza per il Trapanese, accompagnata da un decreto urgente per la Sicilia. In una nota, i deputati e senatori pentastellati esprimono solidarietà alle persone colpite e ringraziano i soccorritori, sottolineando la necessità di garantire rapidamente le risorse per ripristinare i danni e sostenere la popolazione. L’appello riguarda sia gli interventi immediati sia gli aiuti necessari a famiglie e attività economiche.

Sud chiama Nord: De Luca telefona alla sindaca Patti

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha contattato telefonicamente la sindaca di Marsala Andreana Patti per manifestare la vicinanza del movimento e offrire la propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni coinvolte. De Luca ha evidenziato la gravità della situazione e i rischi per cittadini, abitazioni e attività economiche, auspicando la massima collaborazione istituzionale. “Marsala e le comunità colpite sappiano che non sono sole”, ha dichiarato, assicurando attenzione sull’evolversi dell’emergenza.

Forza Italia: aiuti a famiglie e imprese

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, deputato della provincia di Trapani, ha espresso dolore per quanto accaduto, chiedendo un sostegno immediato per le persone ferite e per chi ha visto danneggiati la propria abitazione, la scuola dei figli o il luogo di lavoro. Pellegrino sollecita i governi regionale e nazionale ad attivare le procedure emergenziali, garantendo uomini e mezzi della Protezione civile, assistenza alle famiglie e ristori alle imprese. Superata la fase più critica, ritiene necessario avviare una riflessione condivisa con enti locali e comunità scientifica per dotare la Sicilia di strumenti adeguati ad affrontare i cambiamenti climatici. Anche la senatrice Daniela Ternullo, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, ha espresso vicinanza ai cittadini di Marsala e Petrosino, soffermandosi in particolare sui quattro bambini feriti nella scuola Alcide De Gasperi e sulle due persone ricoverate dopo che la loro auto è stata sbalzata in un burrone a Petrosino.

Pd: prevenzione e fondi nelle variazioni di bilancio

Dal Partito Democratico arrivano richieste di interventi urgenti e di investimenti strutturali per ridurre i rischi legati agli eventi atmosferici estremi. Il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera Anthony Barbagallo ha sottolineato la gravità dei danni, che interessano persone, edifici, scuole, automobili, strade e coltivazioni. La priorità, secondo Barbagallo, è assicurare la massima assistenza alla popolazione, affiancando agli interventi di soccorso aiuti e ristori per cittadini e attività economiche. Il deputato regionale Nello Dipasquale ha invece richiamato la necessità di accelerare i progetti di prevenzione, ricordando come in passato, dopo eventi ciclonici come Apollo, Athos ed Harry, le risorse siano state stanziate soprattutto per risarcire i danni. Per Dipasquale bisogna intervenire prima che si verifichino nuove emergenze. Il parlamentare auspica inoltre che il confronto con il presidente Schifani, previsto per il 20 ottobre, possa finalmente svolgersi in Aula per affrontare il tema della sicurezza del territorio. Sulla necessità di risposte immediate interviene anche il deputato regionale Dario Safina, che ha avuto un confronto con il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Safina annuncia che chiederà di inserire nelle variazioni di bilancio attualmente in discussione all’Ars una misura specifica per aumentare le risorse destinate alla Protezione civile. L’obiettivo è consentire interventi tempestivi a favore dei Comuni colpiti, ripristinare le infrastrutture danneggiate e assicurare fondi adeguati una volta completata la ricognizione dei danni. Per Safina, Marsala e Petrosino non devono essere lasciate sole: alla solidarietà devono seguire procedure rapide, risorse e decisioni concrete per restituire sicurezza e normalità alle comunità.

Vicinanza anche da Futuro Nazionale

Futuro Nazionale, attraverso Francesco Messina, esprime solidarietà ai cittadini, alle famiglie e alle imprese di Marsala e Petrosino colpiti dalla tromba d’aria, chiedendo alle istituzioni di attivare tempestivamente aiuti economici e ristori per fronteggiare i danni a case, scuole e attività produttive. Il movimento ringrazia inoltre soccorritori, forze dell’ordine, sanitari e volontari impegnati nell’emergenza, assicurando che continuerà a seguire l’evolversi della situazione.