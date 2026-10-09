Serie C, la Nuova Pallacanestro Marsala sfida la PGS Sales a Catania

Trasferta a Catania per la Nuova Pallacanestro Marsala, attesa domenica 11 ottobre alle 18 al PalaCatania dalla PGS Sales, nella terza giornata del campionato di Serie C. Una sfida impegnativa per i marsalesi, chiamati ad affrontare una formazione giovane, rinnovata e particolarmente organizzata. La PGS Sales arriva all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata sul campo del Gravina, ma nella prima parte di quella gara ha mostrato qualità e capacità di mettere in difficoltà anche avversari di livello. Il gruppo è profondamente cambiato rispetto alla scorsa stagione, così come la guida tecnica, affidata a un allenatore con esperienza maturata in categorie superiori. La squadra catanese punta soprattutto sull’intensità difensiva e sulla corsa, caratteristiche che rappresentano il tratto distintivo del suo gioco.