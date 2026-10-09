La Marsala Gym Lab riparte dalla prima prova del Campionato Individuale￼￼

Domenica 4 ottobre a Rosolini si è disputata la prima prova del Campionato Individuale Gold ed Eccellenza, categorie junior e senior. Per l’ASD Marsala Gym Lab sono scese in pedana Martina Casano (S2) e Margherita Fagarazzi (J1) nel settore LE3, e Carola Floreno (S1), al debutto nel settore Gold.

Per tutte e tre la gara è stata un punto di ripartenza dopo la pausa estiva, con una condizione fisica ancora da mettere a punto. Un allenamento insomma davanti a pubblico e giudici, in vista della prossima prova del 25 ottobre, alla quale le lilybetane si presenteranno più pronte. Martina chiude al quinto posto nel concorso generale, con una prova al di sotto delle sue possibilità. Alla trave uno sbilanciamento le fa perdere un’esigenza che le abbassa la nota di partenza. Al corpo libero l’affaticamento alle gambe le impedisce di eseguire l’esercizio con la pulizia che la contraddistingue. Va bene invece il volteggio, affrontato in prima rotazione, dove si piazza al terzo posto. Quinto posto anche per Margherita, che porta a casa la gara più importante per lei, quella con le emozioni, obiettivo prioritario di questo avvio di stagione.

Carola esordisce nel livello Gold, un traguardo inseguito da tempo e raggiunto a 16 anni con determinazione e impegno. Porta a termine il difficile programma alla trave, ancora in fase di rifinitura, esegue buoni salti al volteggio e si esprime bene anche al corpo libero. Chiude al terzo posto nel concorso generale, mentre nelle specialità fa il terzo posto a volteggio e trave e il secondo al corpo libero. Soddisfatti i tecnici Gilda Tortorici e Bruno Tumbarello, che considerano aperta la nuova fase della stagione con l’atteggiamento giusto. Il prossimo appuntamento è il 17 e 18 ottobre a Spadafora, per la prova unica del settore Silver LA/LB/LC/LD.