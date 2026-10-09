Maltempo, treni sospesi tra Castelvetrano e Trapani: disagi sulla linea ferroviaria

La circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Trapani via Castelvetrano è sospesa dalle ore 9:20 di venerdì 9 ottobre a causa dei danni provocati dal maltempo che ha colpito soprattutto Marsala e Petrosino. Il provvedimento riguarda la tratta compresa tra Castelvetrano e Trapani, con ripercussioni sui collegamenti regionali. La situazione è rimasta invariata anche nel pomeriggio. Nell’aggiornamento delle ore 16:20, infatti, è stata confermata la sospensione della circolazione ferroviaria lungo il tratto interessato. I treni regionali stanno subendo cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi. Per conoscere l’andamento del proprio treno e verificare le eventuali soluzioni di viaggio alternative, i passeggeri possono consultare il servizio Cerca Treno di Trenitalia. Al momento un treno è fermo da ore al binario numero 1 della stazione ferroviaria di Marsala dove non transitano altri treni da tutta la giornata.