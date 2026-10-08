“Ottobre Rosa”: le giornate dedicate alla prevenzione dei tumori femminili, nella fascia d’età 25/45 anni.

Prendono il via sabato prossimo, 10 ottobre le giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno per le donne nella fascia d’età 25/45 anni. Questo primo incontro si terrà nel Complesso San Pietro – saletta multimediale – dalle ore 9 alle ore 13, con prenotazione tramite link https://calendar.app.google/KydWcw7rwMzbGUtu5.

Le ecografie al seno continueranno ad Amabilina il 17 e 24 ottobre, presso il Social Housing. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, le donne si potranno prenotare tramite il numero 3775933883 oppure inviare una mail all’indirizzo amabilinasocialhousing@consorzioumanasolidarieta.it

“In collaborazione con la cooperativa P.S.S.I.A – afferma una nota – avvieremo la prevenzione a beneficio di quella fascia d’età non coperta dallo screening mammografico svolto dall’Asp Trapani. Si invitano pertanto le donne a partecipare, perché la prevenzione è un gesto di responsabilità verso noi stessi e le persone a noi care”. Sul tema prevenzione, il 16 ottobre ad Amabilina (ore 15:00) si svolgerà anche un apposito incontro informativo aperto a tutti.

Un ulteriore appuntamento per le ecografie al seno si svolgerà in contrada Strasatti, il 31 ottobre, nella sede anagrafe/guardia medica, dalle ore 9 alle ore 13: prenotazioni al link https://calendar.app.google/KydWcw7rwMzbGUtu5