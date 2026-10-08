Marsala, online i lavori delle commissioni consiliari: come seguirli e quali sono i gettoni di presenza

Il Comune di Marsala ha in totale 8 commissioni consiliari, ciascuna delle quali composta da 11 consiglieri comunali, tra cui 7 di maggioranza e 4 di minoranza. Ogni commissione si occupa di diversi ambiti dell’attività amministrativa: dagli Affari generali al Bilancio, dai Lavori pubblici alle Attività produttive, fino a Urbanistica, Turismo e Cultura, Servizi sociali e Accesso agli atti. I cittadini possono seguire online i lavori delle commissioni consiliari. Da un pò di tempo è attivo il portale dedicato al Consiglio comunale, che consente di consultare le attività delle commissioni e di avere accesso a informazioni, appuntamenti e contenuti relativi alle sedute.

Il servizio online

Il servizio rappresenta uno strumento di maggiore trasparenza e partecipazione alla vita amministrativa della città. Attraverso la piattaforma è possibile consultare le commissioni, verificare gli argomenti all’ordine del giorno e seguire le sedute disponibili in streaming. Il portale permette inoltre di consultare gli appuntamenti già programmati e gli ultimi temi affrontati dal Consiglio e dalle commissioni. Per seguire le commissioni consiliari di Marsala è possibile accedere alla piattaforma dedicata: http://marsala.consiglicloud.it/home. Il Comune conferma inoltre che Consiglio comunale e commissioni consiliari sono visionabili online attraverso un sistema che integra riprese audio-video, trascrizione dei contenuti e ricerca per parola chiave o per nome dell’oratore.

I gettoni dei consiglieri

Per entrare di più nello specifico, ogni consigliere che partecipa alle riunioni della sua Commissione, è rimborsato di un gettone pari a 80 euro lordi per ogni singola presenza. La cifra netta mensile che possono raggiungere i consiglieri è quella di 1.863 euro lorde al mese. C’è da dire anche che il semplice fatto di firmare il registro delle presenze in Commissione e partecipare solo ad una parte della seduta non garantisce automaticamente al gettone di presenza. Esso è legato ad una partecipazione minima, secondo quanto previsto dal regolamento. A seconda dei vari comuni e anche in quello lilybetano, varia da 30 a 45 minuti oppure al 50% della durata complessiva della seduta.

I rimborsi per i consiglieri lavoratori

C’è anche un altro aspetto regolato dal Testo Unico degli Enti Locali siciliani. Il consigliere comunale lavoratore dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario per partecipare alle sedute di Commissione. Il datore di lavoro anticipa in busta paga lo stipendio, poi, si farà rimborsare l’esborso dal Comune.