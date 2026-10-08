MaB Unesco, Pace replica a Grillo: “Nessun nuovo vincolo per kite e attività sportive”

“Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stato molto chiaro nelle sue comunicazioni ufficiali: l’eventuale riconoscimento del MaB Unesco alle Saline di Sicilia non introdurrà alcun nuovo vincolo rispetto a quelli già vigenti sul territorio. Quindi neanche al kite surf e alle attività sportive e turistiche”.

Lo afferma Giuseppe Pace, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Trapani, l’ente che ha promosso la candidatura a patrimonio dell’umanità del sito, in riferimento alle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco di Marsala, Massimo Grillo, secondo il quale l’adesione al programma rischierebbe di introdurre regolamenti restrittivi fino al punto di vietare il kite surf e le altre attività sportive e turistiche nello Stagnone di Marsala.

“Si tratta di una notizia priva di fondamento – sottolinea Pace – , ricavata da non si sa quale interpretazione, anche in buona fede. Il problema è che alimentare dubbi e polemiche diffondendo informazioni inesatte e allarmistiche mentre a Parigi è in corso la valutazione finale del dossier di candidatura non mi pare che sia un’azione di buon senso, soprattutto se a farlo è proprio colui che, da sindaco di Marsala, insieme agli altri componenti del Comitato promotore, avviò nella primavera del 2024 l’iter della candidatura, a partire dallo studio di fattibilità, lo stesso che ha poi condiviso il prosieguo delle attività assicurando la partecipazione costante del Comune ai successivi tavoli di lavoro, anche delegando propri consiglieri”.

Il commissario Pino Pace conclude la propria nota ribadendo la necessità di “una ferma precisazione per ristabilire la verità dei fatti, evitare ingiustificati allarmismi e, mi auguro, riportare tutti gli interessi a concentrarsi verso l’unico obiettivo che è il bene comune, cioè lo sviluppo coordinato e sostenibile di questo territorio. Fare sterili polemiche contro questa irripetibile opportunità, disconoscere oggi il valore di un lavoro istituzionale strutturato e portato avanti costantemente e coerentemente per un biennio, paventare divieti inesistenti e già smentiti dagli organi ministeriali, può solo andare contro l’interesse

preminente dei cittadini alla valorizzazione delle Saline sotto ogni profilo. La candidatura al MaB Unesco rappresenta una risorsa fondamentale per la valorizzazione e la sostenibilità del nostro territorio, non una minaccia per le attività sportive ed economiche locali”.