Week end di eventi: a San Vito Tempuricapuna, a Partanna l’Oktoberfest

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre birra, mare, musica, libri e politica

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Trapani, tra sagre e degustazioni, musica, cultura, sport e incontri politici. Da Partanna a San Vito Lo Capo, passando per Alcamo, Trapani e Marsala, ecco gli eventi da non perdere tra venerdì 9 e domenica 11 ottobre.

Venerdì 9 ottobre

San Vito Lo Capo – Tempuricapuna

Prende il via la 13ª edizione di “Tempuricapuna”, la manifestazione dedicata al mare e alla tradizione della pesca del pesce azzurro, in programma fino a domenica 11 ottobre. In via Venza spazio alla “Tavulata cu’ i piscatura”, mentre in programma ci sono anche cooking show, incontri e degustazioni. Alle 22, in piazza Santuario, concerto dei Mixology 80, con ingresso libero.

Alcamo – Convegno dell’UDC

Alle 18, al Centro Congressi “Marconi”, si terrà il convegno “Costruire il Centro che serve all’Italia: riforme, crescita e responsabilità”, promosso dall’Unione di Centro. Tra gli interventi quelli di Decio Terrana, Massimo Russo, Ettore Rosato, don Marco Malizia e Lorenzo Cesa.

Trapani – Presentazione del libro “Perché non votiamo più”

Alle 18, al Dar Lounge Theatre di via Platamone Enrico Marchese, Antonio Ferrante presenterà il suo libro “Perché non votiamo più”, edito da GFE. L’autore dialogherà con la giornalista Martina Emanuela Palermo, il politologo Davide Gallina e l’assessore comunale Andrea Genco. Al centro dell’incontro il tema della disaffezione degli elettori e del progressivo allontanamento dei cittadini dalla partecipazione politica.

Sabato 10 ottobre

Partanna – Sicily Oktober Fest

Al via la prima edizione del Sicily Oktober Fest, in piazza Falcone e Borsellino. Dieci birrifici artigianali siciliani proporranno le proprie produzioni, accompagnate da gastronomia, musica, animazione, area game e momenti di approfondimento dedicati alla birra, all’agricoltura e alle produzioni locali. In serata sul palco salirà DJ Fedra.

San Vito Lo Capo – Tra mare e tradizione

Proseguono gli appuntamenti di Tempuricapuna. Dalle 9 alle 13.30 sono previste le escursioni in barca con i pescatori, con partenza dal molo sopraflutto e prenotazione obbligatoria. Alle 10, in piazza Santuario, “Tempu ri mircatu”, il mercato del pesce che rievoca le atmosfere dei mercati tradizionali. In programma anche cooking show e la “Tavulata cu’ i piscatura”. Alle 22, concerto dei The New Band.

Domenica 11 ottobre

Partanna – Sicily Oktober Fest

Seconda giornata della festa della birra artigianale siciliana. Proseguono degustazioni, attività gastronomiche, intrattenimento, panel e musica nel centro storico di Partanna.

San Vito Lo Capo – Ultimo giorno di Tempuricapuna

Ultima giornata della manifestazione dedicata alla cultura marinara. Dalle 9 alle 13.30 tornano le escursioni in barca con i pescatori e alle 10 “Tempu ri mircatu”. Proseguono anche i cooking show e la “Tavulata cu’ i piscatura”. Alle 22, in piazza Santuario, chiusura musicale affidata ai The Remakers.

Marsala – Concerto al Teatro Sollima

Alle 18, al Teatro Sollima, l’Accademia Beethoven inaugura la seconda parte della XXVI Stagione Concertistica. Ad aprire il programma sarà il quartetto d’archi Zuleima, composto da Vincenzo Cecere e Giovanni Migliore ai violini, Salvatore D’Amato alla viola e Francesco Pusateri al violoncello, tutti artisti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Marsala – Volley e solidarietà al PalaSport

Alle 17, il PalaSport ospiterà la sfida tra Marsala Volley e Futura Volley Giovani Busto Arsizio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2. Durante l’incontro si svolgerà anche “Adotta un campione”, iniziativa dedicata ai cani in cerca di una famiglia, con l’obiettivo di favorire incontri e adozioni consapevoli.