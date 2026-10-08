Campobello, 10 mila euro per il campo dei lavoratori stagionali

Un contributo di 10 mila euro per sostenere l’allestimento del campo destinato all’accoglienza dei lavoratori migranti stagionali nell’area dell’ex oleificio “Fontane d’Oro” a Campobello di Mazara. A metterlo a disposizione è stato l’Ebat Trapani, l’Ente Bilaterale per l’Agricoltura presieduto da Giovanni Di Dia. Le risorse sono state concordate nell’ambito dei tavoli istituzionali promossi dal prefetto di Trapani Daniela Lupo, ai quali hanno partecipato anche l’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, rappresentata dall’assessore Vincenzo Pisciotta, e le parti sociali. Nel dettaglio, il contributo servirà a sostenere le operazioni di montaggio e successivo smontaggio delle unità abitative destinate ai lavoratori stagionali. Le strutture sono state fornite dall’UNHCR e consegnate alla Prefettura di Trapani per essere utilizzate nell’area individuata per l’accoglienza. L’intervento si inserisce nel percorso di collaborazione avviato per garantire condizioni adeguate ai lavoratori impegnati nelle campagne agricole del territorio, affrontando al tempo stesso le esigenze legate alla sicurezza e alla gestione dell’area. L’iniziativa punta quindi a rafforzare la rete tra istituzioni, enti e rappresentanze del mondo agricolo.