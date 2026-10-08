Al via i lavori sulle strade provinciali: oltre 2,2 milioni per Mazara, Marsala e Salemi

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali SP 50, SP 62 e SP 40, arterie che interessano i territori di Mazara del Vallo, Marsala e Salemi e che rappresentano collegamenti strategici anche per le attività agricole. I lavori sono stati consegnati oggi dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e saranno finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo complessivo di poco superiore ai 2,2 milioni di euro.

Un unico intervento sulla viabilità

A illustrare il senso dell’intervento è stato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che parla di un “intervento di sistema” e di un passaggio dalle parole ai fatti sulla viabilità provinciale. Le tre strade sono state inserite in un’unica progettualità, considerando il loro ruolo all’interno di una rete viaria che collega un’area caratterizzata da una significativa presenza di attività produttive e agricole. Nel progetto è compreso anche il raccordo con la Statale 188, che si interseca con la SP 62. “Le SP 50, 62 e 40 disegnano un percorso che unisce un tessuto produttivo che ha bisogno di strade sicure e di condizioni di sicurezza”, ha dichiarato Quinci, sottolineando come l’intervento sia stato concepito tecnicamente come un’unica infrastruttura.

Lavori fino a marzo 2028

La conclusione degli interventi è prevista per marzo 2028. Una tempistica che, secondo il presidente del Libero Consorzio, riflette la portata della manutenzione prevista, che non viene presentata come una soluzione temporanea alle emergenze. “Non è dunque una soluzione tampone. Le emergenze ci sono e ci saranno ma il nostro impegno punta a superarle definitivamente con la pianificazione”, ha affermato Quinci. L’obiettivo dichiarato dall’ente è proseguire con una programmazione costante sulla rete stradale provinciale, particolarmente estesa e segnata da ritardi accumulati negli anni. La strategia indicata è quella di intervenire secondo un criterio di priorità, cercando allo stesso tempo di mantenere una visione complessiva delle esigenze dei diversi territori.

Altri 5 milioni per le strade

La consegna dei lavori è stata anche l’occasione per annunciare un ulteriore investimento sulla viabilità provinciale. Quinci ha infatti anticipato l’intenzione di condividere con il Consiglio provinciale l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione, pari a 5 milioni di euro, per finanziare nuovi interventi sulle strade di competenza del Libero Consorzio. “La mia presenza alla consegna dei lavori va ben oltre l’atto simbolico. La considero un’ulteriore assunzione di responsabilità”, ha detto il presidente, indicando nella pianificazione degli interventi la strada per affrontare in maniera strutturale le criticità della rete viaria provinciale.