SuperEnalotto: a Marsala un 5 da oltre 34mila euro

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 6 ottobre 2026 nella regione sono stati realizzati tre “5” da 34.464,15 euro ciascuno, per un totale complessivo che supera i 103mila euro. Una di queste vincite è stata messa a segno a Marsala presso la “Totoricevitoria” in Via Mazzini, 34. L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 8 ottobre, sale a 37,4 milioni di euro.