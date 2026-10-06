Achille Sammartano racconta “Via Sibilla n. 5” a ‘Il Mare colore dei libri’. VIDEO

A “Il Mare colore dei libri”, Festival dell’editoria di Marsala, spazio agli scrittori lilybetani. Tra questi anche il professore Achille Sammartano, autore del romanzo “Via Sibilla n. 5” (Eretica). “Via Sibilla n.5” vuole essere un indirizzo di casa, una profezia al contrario, una parola rivolta al passato per comprendere il presente. È una raccolta, maturata nel corso degli anni, in cui i sentimenti sono un sottile filo di resistenza lungo le stanze di paesaggi quotidiani. In questi versi insiste la ricerca di dialogo con un “tu” mutevole che indica la frammentazione dell’alterità nel nichilismo contemporaneo. Tutto è sul punto di cedere come un altare di mani che si cercano disperatamente. La memoria diventa minaccia di perdita, multiforme presenza femminile che genera corpi e speranze. Ogni Sibilla, in fondo, appartiene a chi è ancora capace di tremare.

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