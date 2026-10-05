Il 10 e l’11 ottobre torna il Trofeo Cave di Cusa

La Sicilia si prepara a diventare il palcoscenico decisivo della stagione italiana della regolarità per auto storiche. Il 10 e l’11 ottobre è in programma il Trofeo Cave di Cusa, prova conclusiva del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS 2026 e valida anche per il Campionato Siciliano Regolarità, con gara aperta alle vetture moderne. Organizzata dall’ASD Cave di Cusa, la competizione richiamerà in Sicilia i migliori equipaggi italiani. Saranno 220 i chilometri di percorso, con 100 prove cronometrate e nove controlli orari.

Il programma prenderà il via sabato 10 ottobre con le verifiche tecniche e sportive, dalle 9 alle 12.15 all’Hotel Zahira di Tre Fontane. Alle 15.01 partirà la prima vettura dal Lido Monnalisa, mentre alle 17 è prevista la Power Stage di Tre Fontane, prova spettacolo su tre pressostati trasmessa da ACI Sport TV. Alle 18.01 spazio alla prova “Chiraema”, prima dell’arrivo a Tre Fontane alle 20.01. A Campobello di Mazara, alle 20.05, si svolgerà inoltre la facoltativa Targa Nino Buffa, legata alla storia della regolarità automobilistica locale. La seconda tappa scatterà domenica 11 ottobre alle 8.01 da via Garibaldi, con passaggio dal Parco Archeologico di Selinunte e fino al Lago di Preola e alla Riserva dei Gorghi Tondi. L’arrivo è previsto alle 13.11 all’Hotel Zahira, seguito dal pranzo e dalle premiazioni alle 14. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 ottobre.