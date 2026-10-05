A Marsala parte il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni

Da oggi e fino al prossimo 23 dicembre, anche il Comune di Marsala sarà interessato alle attività riguardanti il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. Organizzato dall’ISTAT, la rilevazione interessa le Famiglie – chiamate a compilare un questionario – e consentirà di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione italiana. L’Amministrazione comunale rende noto che saranno i Servizi Demografici a procedere alla raccolta dei dati tramite i rilevatori che visiteranno le famiglie residenti, già selezionate e avvisate dall’ISTAT con lettera. L’Ufficio Censimento informa altresì che gli incaricati del Comune saranno riconoscibili dall’apposito tesserino identificativo. Gli stessi rilevatori potranno invitare le famiglie a presentarsi al Centro Comunale di Rilevazione di via Garibaldi, al fine di assisterli gratuitamente nella compilazione del questionario ISTAT.