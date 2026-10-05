Manutenzione alberi, alcune aree del Cimitero di Marsala restano chiuse

Nel corso della settimana, al Cimitero comunale di Marsala, resteranno temporaneamente chiuse alcune aree per consentire il proseguimento della manutenzione del verde in condizioni di sicurezza. In particolare, le chiusure riguarderanno le seguenti giornate e aree, indicate con colori diversi nella relativa mappa:
– mercoledì 7 ottobre, chiusura parziale di viale Santa Teresa e viale Santa Croce (colore BLU);
– giovedì 8 ottobre, chiusura parziale di viale Santa Teresa e viale Santo Spirito (colore ROSSO);
– venerdì 9 ottobre, chiusura parziale di viale Ingham (colore GIALLO).
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni presenti nelle aree interessate dai lavori.